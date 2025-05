«Da bekam ich es richtig mit der Angst zu tun»

Der Plan ging auf: Ella Pellegrini bekam eine grosse Rolle und brilliert als Kriegerin Dreena in den Episoden 4, 5 und 6 der zweiten Staffel «Star Wars – Andor» an der Seite von Superstar Diego Luna (45). Ein riesiger Erfolg für die junge Schweizerin, die in Zug geboren und in Genf aufgewachsen ist. Vor «Star Wars – Andor» spielte sie erst in drei Filmproduktionen mit.