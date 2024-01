«Da helfen wir gern mit»

Beim Auspacken und Sortieren der Waren in Wabern hilft auch Schwingerkönig Christian Stucki mit: «Schon mit kleinem Aufwand kann jeder etwas Gutes tun.» Es könne schnell passieren, dass man in einen finanziellen Engpass gerate, sagt die Zürcher Sängerin Naomi Lareine: «Da helfen wir gern.» Model Manuela Frey ergänzt: «Mir und sehr vielen in unserem Land geht es so gut. Mit der Arbeit hier kann ich etwas zurückgeben.» Unter den Helfern ist auch Coop-Chef Philipp Wyss: «Ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. So kann ich gut verstehen, wie schön es ist, ein solches Päckli zu bekommen.»