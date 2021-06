Dass Mädy ihren Partner und Oceania ihren Papi nach drei Wochen Abwesenheit schon einige Tage früher als geplant zurückhaben, ist zwar schön, doch einer Enttäuschung geschuldet. Am vergangenen Wochenende finden in Riga die Finalspiele der Eishockey-WM statt. Ohne die Schweiz und Nationaltrainer Patrick Fischer an der Bande. Das Out im Viertelfinal im Penaltyschiessen gegen Deutschland nagt an ihm. «Die Familie relativiert vieles. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es sei nun alles vergessen», sagt Fischer. «Am Anfang war es wie ein Schock, nun ist eine gewisse Leere da.» Das bestätigt auch seine Freundin: «Er hat sich auf diese WM gefreut wie ein kleines Kind, war total locker, voller Vertrauen und topmotiviert. Verständlich, dass er nun etwas nachdenklicher und gedämpfter ist als sonst.»