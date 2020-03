Und Jordi singt. Kürzlich machte die 42-Jährige bei der Balkon-Sing-Aktion mit, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurde, wie auch unser Video zeigt. «Singen ist etwas Schönes», findet sie. «Auch tanzen ist positiv. Das kann man auch Zuhause machen. Ganz alleine. Man muss das Hirn auf andere Gedanken bringen und sich ablenken», ist sie überzeugt. Wie man in Zeiten von Corona die Zuversicht behält, will Jordi am Samstagabend zudem in der SRF-Sendung «Gesundheit heute» (18.10 Uhr) erzählen.