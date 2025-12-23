Damit schlagen sich die Schweizer Promis zum Fest den Bauch voll

«Ich freue mich aufs Sherry-Süppli»

Partykönig Reto Hanselmann (44) feiert mit seinen Göttibuben und deren Eltern: «An Weihnachten freue ich mich am meisten darauf, dass die Zeit mit der Familie im Mittelpunkt steht. An diesem Abend zählt nur das Miteinander – voller Ruhe, echter Gespräche und dieser besonderen Nähe, die man im Alltag manchmal vermisst. An diesem Abend hat das Handy keinen Platz für mich, denn so entsteht diese besondere Stimmung, in der man wirklich füreinander da ist und die Welt für einen Moment stillsteht. Für mich persönlich sind die frisch gebackenen Guetzli das Highlight, weil ich unter dem Jahr sehr darauf achte, wenig Zucker zu essen. Doch am 24. gönne ich mir diese Köstlichkeit jedes Jahr mit grosser Freude. Und ebenso heilig ist für mich das Fondue chinoise. Dazu gibts Reis mit gerösteten Pinienkernen und Kroketten. Aber nicht mit den klassischen Pommes frites: ein Essen, das es bei mir unterm Jahr niemals gibt, damit die Vorfreude wachsen kann und es nie selbstverständlich wird. Einmal im Jahr, an Weihnachten, wird diese Tradition richtig zelebriert – und dazu gehört unbedingt eine selbst gemachte Sauce, ohne Kompromisse. Und wenn man schön gespeist hat, freut man sich auf das bekannte Sherry-Süppchen, auf das die Vorfreude immer besonders gross ist. Auch das gemeinsame Singen vor der Bescherung gehört für mich ganz selbstverständlich dazu. Dabei kommen so viele Kindheitserinnerungen hoch, die einen unglaublich glücklich machen. Es ist ein Moment, in dem man die schlechten Zeiten und all das, was sonst auf der Welt passiert, für einen Augenblick vergessen kann – und einfach nur im Hier und Jetzt ist.»