«Damit treibe ich meine Familie halb in den Wahnsinn»

Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Ich habe am 1. August eine Rede in Kirchberg BE gehalten. Auf dem Heimweg habe ich das Radio im Auto eingeschaltet, und in dem Moment hat eine Frau gesagt, sie hätte meine Rede gehört und gäbe mir dafür eine Sechs plus. Das war so ein Zufall und hat mich sehr gefreut.