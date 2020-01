Noch die grössere Freude bereitet Dani, dass er an seinen freien Sonntagen ausschlafen kann und ihm genügend Zeit bleibt, um in aller Ruhe zu frühstücken. «Gutes Essen liebe ich, das Frühstück allerdings besonders. Das Zmorge ist für mich essenziell für einen guten Start in den Tag», schwärmt der Solothurner. «Auch wenn ich um fünf Uhr aufstehe, nehme ich mir Zeit dafür. Aber ausgeschlafen schmeckt es nun mal besser.»