Daniel Leu ist der Held hinter den Helden

Was macht Sie aussergewöhnlich?

Die Standardantwort auf diese Frage wäre wohl: «Das müssen andere beurteilen.» Ich habe zumindest ein aussergewöhnliches Hobby, ich schaue mir an möglichst vielen unterschiedlichen Orten Fussballspiele an. Egal, ob Champions League oder 5. Liga. Das nennt sich Groundhopping. Zurzeit stehe ich bei 4690 Grounds. Die 5000er-Marke zu knacken, auch das wäre noch ein Traum von mir. Ein Traum, der mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit in ein, zwei Jahren in Erfüllung geht.