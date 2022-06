«Daniela Ryf ist lockerer, als viele denken»

Mit Bruder Joel, ihrer Mutter und ihrem Stiefvater verbrachte Daniela viele Jahre ihrer Kindheit und Jugend. Mit Schwester Tatjana, welche mit Daniela den Vater teilt und in Biel aufwuchs, wohnt sie seit eineinhalb Jahren in Feldbrunnen SO. Wer könnte also besser beurteilen, wie Ryf neben der Rennstrecke tickt, als die beiden?