Verhelfen will der Heimweh-Walliser vorerst aber seinen New Jersey Devils endlich wieder einmal zum Vorstoss in die Playoffs. Und irgendwann zum vierten Stanley-Cup-Triumph nach dem letzten von 2003. Man setzt in Newark stark auf seinen jungen Star, den man 2017 als Nummer eins gedraftet hat. Was so viel bedeutet, wie als Erster ausgewählt zu werden bei der alljährlichen Ziehung der weltweit besten Nachwuchsspieler. «Ich darf sicher zufrieden sein mit meiner bisherigen Karriere und auch ein bisschen stolz. Aber noch bin ich ein gutes Stück entfernt von der Erfüllung meines Traums, des Stanley-Cup-Gewinns.»