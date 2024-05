«Ich werde nur Danke sagen. Danke, dass du mich in jeglichen Situationen liebst, danke, dass du mich nicht nur akzeptierst, sondern mich in allem unterstützt. Danke, dass du mir jeden Tag das Gefühl gibst, deine Liebe zu verdienen, ganz gleich, in welcher Stimmung ich bin oder wie ich mich verhalte.» Winiger bedankt sich ausserdem bei Todzi dafür, dass er sie darin ermutige, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. «Danke, dass du mir jeden Tag einen Grund zum Lächeln und zum Lachen gibst», schreibt sie weiter. Todzi gebe ihr ausserdem stets das Gefühl, sich sicher fühlen zu können wenn sie weine.