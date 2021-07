Der wohl emotionalste Moment für mich ist das Goal von Mario Gavranovic, das er für die Schweiz im Achtelfinalspiel gegen Frankreich erzielt. Mit seinem Traumtor in der 90. Minute versetzt er die Schweiz in Ekstase und Frankreich in einen Schockzustand. Durch diesen Treffer in letzter Minute der Regelzeit gibt er unserer Nati einen solchen Schub von Energie und Kampfwille, dass sie zu zehnt die Nachspielzeit überstehen und es tatsächlich schaffen, den Weltmeister von 2018 im Penaltyschiessen aus der Euro zu bugsieren. Niemand hat vorher erwartet, dass die Schweiz dieses Wunder vollbringen könnte. Und doch haben sie es geschafft. Die Erinnerung an dieses Spiel mitsamt der Anspannung, der Hoffnung und dem märchenhaften Ende erzeugt in mir auch jetzt noch Gänsehaut und ist definitiv das grösste persönliche Highlight dieser EM.