Auch sonst passt im Leben der Akrobatikkünstlerin grad so einiges zusammen. In Marco hat sie ihren Traummann gefunden – und bastelt mit ihm an der gemeinsamen Zukunft. Dass bald einmal die Hochzeitsglocken läuten, scheint ziemlich realistisch. «Wir sind überzeugt, dass wir bis ins hohe Alter zusammen bleiben werden. Das heisst, dann können wir auch gleich heiraten», schmunzelt Nina. Und wie es sich anfühlt, jemandem das Ja-Wort zu geben, weiss das Paar auch, denn beide waren schon mal verheiratet gewesen. «Aus der ersten Ehe habe ich zwei wunderbare Kinder, die mein ganzer Stolz sind», erzählt der technische Zeichner im Interview. Und findet gleich lobende Worte in Richtung Burri: «Ich schätze an Nina, dass sie immer für mich da ist.» Und die 44-Jährige gibt das Kompliment gerne weiter. «Wenn du kochst, ist das für mich wie ein Traum.»