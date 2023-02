Diese Konversation wurde live im TV ausgestrahlt, was einen Zuschauer störte, woraufhin er sich laut Kleinreport.ch an die Ombudsstelle von SRF wandte. «Wieso muss in einer Live-Sendung an einem Sonntagmittag, die ich mir mit meinen kleinen Kindern anschaue, sogar der Moderator explizit ‹huere geil› sagen und dies vom Idol meiner Jungs wiederholen lassen? Die haben sich beide sofort zu mir umgedreht und mich fragend angeschaut», lautet die Beschwerde des irritierten Ski-Fans. Er findet: «Dies widerspricht den Anforderungen in Bezug auf Grundrechte und Menschenwürde und Schutz Minderjähriger.»