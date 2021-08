Die beiden sind ein eingespieltes Team – und das seit Jahren und in allen Lebenslagen. Im Ausgang in Davos lernten sie sich vor mehr als einem Jahrzehnt kennen, wenig später lieben. Die Davoserin unterstützt den Münstertaler seit Jahren auch an wichtigen Langlaufrennen vor Ort. Sie ist etwa hautnah dabei und weint mit ihm, als er in Südkorea vor dreieinhalb Jahren zum vierten Mal Olympiagold gewinnt. Er ist 2012 nach dem Tod ihres Vaters, HCD-Goalie-Legende Richi Bucher, eine wichtige Stütze für sie. Vergangenes Jahr im Lockdown üben die beiden per Videotutorial den Hochzeitstanz, am 1. August krönen sie auf den Brissago-Inseln im Tessin mit einer Traumhochzeit ihre Liebe. Das erste Ehejahr sei wie im Flug vergangen, sagt Dario Cologna, und Laura ergänzt: «Wir schauen uns immer wieder Bilder an und denken an das wunderschöne Fest zurück. Es ist schön, dass wir Mann und Frau sind und uns gegenseitig so vorstellen können.»