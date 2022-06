Dario Colognas erste Familienferien im Tessin

Es ist heiss an diesem Mai-Nachmittag. Die einzigen weissen Streifen am Himmel über dem Lago Maggiore sind Kondensstreifen von Kleinflugzeugen. Am Seeufer in Gambarogno TI weht ein angenehmes Lüftchen. Umringt von Olivenbäumen, Palmen und pinken Rhododendren, liegt Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna, 36, auf dem Rücken in der Wiese. Wo er sonst jeweils einen Teil seines Sommertrainings absolvierte, heisst es nun: Fitness mal anders. Statt Gewichten stemmt er seinen acht Monate alten Sohn Leano in die Höhe. Statt Schweissperlen zeigen sich auf seinem Gesicht Lachfalten.