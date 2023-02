Die Populären

In der Schweiz sind Baschi und Alana Netzer so bekannt wie der Wiener Walzer in Österreich. 2003 wurde Baschi bei der SRF-Castingshow «MusicStar» entdeckt, seither steht er im Rampenlicht. Alana wiederum ist als Tochter der Fussball-Legende Günter Netzer (78) mit dem roten Teppich aufgewachsen. «Uns wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn», sagt das Paar. Auch nicht die Frage, wann sie denn endlich ein Baby bekämen. Seit ihrer Heirat werden sie ständig darauf angesprochen. «Ich wundere mich einfach, wie unsensibel manche Leute sind», sagt Alana. Und Baschi schiebt nach: «Man fühlt sich fast etwas abnormal, wenn man sich nach einer Hochzeit nicht sofort mit der Familienplanung beschäftigt, sondern beruflich Gas gibt.» Gleichzeitig gibt er sich selbstkritisch: «Ich habe die Babygerüchte auch schon mit Sprüchen angeheizt. Im Moment finde ich das lustig und cool und denke dann nur an mich und zu wenig an meine Partnerin.» – «Und ich muss dann allen erzählen, dass das nur ein Spruch war», sagt Alana mit einer Sachlichkeit, die verrät, dass die vorlaute Art ihres Mannes längst nicht mehr an ihrem Nervenkostüm nagt.