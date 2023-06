Darum hörte Dominic Deville beim SRF wirklich auf

Als Satiriker fährt Dominic Deville (48) immer mal wieder Menschen an den Karren. Das war in seiner SRF-Show «Deville» nicht anders und der 48-Jährige wurde immer wieder aufgefordert, sich für seine Sprüche und Pointen zu entschuldigen. «Das habe ich aber in keiner Sendung gemacht», sagt er im SI.Talk. Aber: «Manchmal habe ich mich per Mail oder Brief bei den betreffenden Personen gemeldet und den Witz erklärt und dargelegt, warum ich das in meiner Funktion als Satiriker darf und warum das mein Auftrag ist.»