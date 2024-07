Darum ist die Kult-Marke Victorinox so erfolgreich

Das Messer

Nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 war es plötzlich auf vielen Flügen verboten, ein Messer im Handgepäck mitzunehmen. Die Folgen für Victorinox: 30 Prozent des Umsatzes verschwanden über Nacht, abgetrennt wie von einer scharfen Klinge. «Mein Vater wollte auf keinen Fall Mitarbeitende entlassen», erzählt CEO Carl Elsener (66). Also wurden gut 60 Personen an andere Firmen ausgeliehen. Ausserdem hatten sich Carl Elsener und seine zehn Geschwister schon vor 9/11 zu einem radikalen Schnitt entschieden: Sie trennten sich von all ihren Aktien und gründeten eine Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Firma. Die Folge: «Kein Familienmitglied kann Anteile verkaufen und sich damit selbst bereichern.» Lieber das Messer früh genug ansetzen, dachten sich die Elseners.