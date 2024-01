Bereits die zweite Frage hat es in sich. Ob Kunz Feinde hat, steht da. Er muss nicht lange überlegen und erzählt eine bewegende Geschichte aus seiner Kindheit in Mauensee im Kanton Luzern. «Weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten, trugen wir immer alte Kleider, ausserdem waren wir ein bisschen dick», sagt er. Wegen seines Äusseren sei er oft ausgelacht und ausgeschlossen worden, fährt er fort. «Wenn ich diese Menschen, die damals so fies zu mir waren, heute sehen, kommt in mir immer noch ein Gefühl des Hasses hoch», so der Musiker.