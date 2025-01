Drei Frauen für die Mega-Show aus Basel! Hazel Brugger (31), Sandra Studer (55) und Michelle Hunziker (47) werden im Mai durch den Eurovision Song Contest führen. Dies gaben die Organisatoren am Montagnachmittag an einer Pressekonferenz in Basel bekannt. Während Hazel Brugger und Sandra Studer die beiden Halbfinals und das Finale moderieren, stösst Hunziker erst bei der Endrunde zum Team. Das hat einen Grund, der gemäss SRG nichts mit der Gage zu tun hat.