Als Nemo (24) den grössten Musikwettbewerb der Welt für die Schweiz gewann, ging die ESC-Kristall-Trophäe in die Brüche und Nemo verletzte sich so sehr an der Hand, sodass gar Blut floss. Das Musiktalent selber merkte davon wenig – so gross war die Freude um den Sieg.