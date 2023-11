Mit seinem Wissen könnte er Menschen vernichten

Wenn Martin Dürrenmatt seine Kundschaft frisiert, dann ist das für ihn nicht nur ein Job. «Weil mir die Menschen so nahe stehen, fühlt sich das oft gar nicht wie Arbeit an, sondern als würde ich Zeit mit Freunden verbringen.» Und Freunde, die sich vertrauen, vertrauen sich Geheimnisse an – auch auf dem Coiffeurstuhl. «Oh, ja! Davon kenne ich einige», schmunzelt der Starfigaro. Es seien so viele, dass er ein Buch darüber schreiben könnte. Aber weil ihm die Privatsphäre seiner prominenten Kundschaft heilig ist, wird daraus wohl nichts. «Würdest du mit all deinen Informationen an die Presse gehen, könntest du die Menschen vernichten», stellt Nicole Berchtold dennoch fest. «Voll!», lautet die Antwort des Coiffeurs. «Damit könnte ich vielleicht sogar Geld verdienen», fügt er scherzhaft an.