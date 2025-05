«Das Alter hat viel mehr Vorteile, als man denkt»

Dafür inszenieren Sie Opern!

Ja, das stimmt. Aber wie ich oft sage, bin ich eine Meisterin des Widerspruchs. Ich war damit einverstanden, eine nicht allzu bekannte Oper in einem nicht unbedingt grossen Saal zu inszenieren. Das habe ich 1999 mit Francis Poulencs «Dialogues des carmélites» an der Opéra national du Rhin in Strassburg getan, 2004 dann aber Mozarts «Don Giovanni» an der Metropolitan Opera in New York inszeniert. Jetzt habe ich einen Vertrag für die Philharmonie in Paris im Jahr 2027 unterschrieben. Ich habe eine Art Carte blanche.