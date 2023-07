«Ein ganz einfaches Fest mit einem kleinen OK, aber verbunden mit vielen Vereinen, die mitmachen», sagt OK-Präsident David Spinnler (52). «Am Vorabend des Fests schiessen plötzlich bis zu 40 Stände aus dem Boden. Das wäre ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht möglich. Wir haben ein Budget von rund 10 000 Franken. Also wahrscheinlich das am einfachsten organisierte Volksfest der Schweiz.» Bei gutem Wetter zieht das kleine Volksfest immerhin bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher ins Tal.