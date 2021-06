Nati-Verteidiger Silvan Widmer ist bereit für das Abenteuer Euro 2020. Zusammen mit dem Team ist er in Baku für die Schweiz eingerückt. Für den FCB-Kicker geht damit ein Bubentraum in Erfüllung. «Das Achtelfinale muss das Ziel sein, wir haben gezeigt, dass wir auch gegen grosse Gegner bestehen können. Wir müssen uns vor niemandem verstecken.» Damit spricht der Fussballer auch den Knüller gegen Italien an, der am 16. Juni in Rom über die Bühne geht.