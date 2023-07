Das beste Orchester der Welt

Zuerst dachte ich, es sei ein Witz!» Reinhold Friedrich erinnert sich noch genau an jenen Tag im Herbst des Jahres 2002, als sein Telefon klingelte und am anderen Ende kein Geringerer als Maestro Claudio Abbado persönlich sprach – einer der bedeutendsten Dirigenten der damaligen Zeit: «Willst du Solo-Trompeter in meinem neuen Orchester werden?» Friedrich, schon damals einer der besten Virtuosen auf dem Blechblasinstrument und Professor an der Musikhochschule Karlsruhe, sagte sofort zu. Was danach entstand, beschreibt der geistreiche Musiker so: «Ein grosses Liebespaar aus ganz vielen Teilen.»