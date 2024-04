Es wird ein Bub», verrät Yannick Schwaller (28) mit leuchtenden Augen. Dabei lächelt er seine Frau Briar (30) an. Sie ist im sechsten Monat schwanger. «Wir haben uns noch auf keinen Babynamen einigen können. Aber wir lassen uns Zeit. Momentan setzen wir die Prioritäten ohnehin anders», sagt sie. Briar ist die Tochter von Patrick Hürlimann, 60, Curling-Olympiasieger 1998 in Nagano (Japan), und der gebürtigen Kanadierin Janet Hürlimann-Omand (62) Dritte an der Curling-WM 1992 im deutschen Garmisch-Partenkirchen. Yannick Schwaller vertritt die Schweiz in Kürze gleich an zwei Weltmeisterschaften: In Schaffhausen (30. März bis 7. April) führt er das helvetische Männer-Team als Skip an. Zwei Wochen später reist der Solothurner mit seiner Frau an die Mixed-Doubles-WM nach Östersund in Schweden.