«Das Ende naht – langsam, aber sicher»

Ein halbes Jahrhundert lang beherrscht Jean-Remy von Matt das Geschäft mit der Aufmerksamkeit. Vor sieben Jahren hat er als Werber aufgehört und als Künstler neu begonnen. Und jetzt ein Buch geschrieben über seine «Erlebnisse und Erkenntnisse» an der «kreativen Front». Titel: «Am Ende». «Erst als ich die Idee hatte, ein einzigartiges Buch zu schreiben, habe ich Feuer gefangen», so von Matt. «Denn mir fiel ein, das Buch so zu gestalten, dass es von Anfang bis Ende immer schlechter wird. So kann man beim Lesen an jeder Stelle sicher sein, das Beste nicht verpasst zu haben, da das Beste ja schon da war.»