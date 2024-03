In der gemütlich eingerichteten Stube in Geisingen fühlt man sich wie in einem Sportmuseum. Im Gestell ziehen Medaillen, Akkreditierungen, Pins, Plüschmaskottchen sowie Wengers Olympiadiplom von 2018 (4. Platz) die Aufmerksamkeit auf sich. Es riecht nach Kaffee. Livio Wenger bereitet ihn zu. «Beim Kochen teilen wir uns auf. Dalia ist fürs feine Essen zuständig, etwa Tacos und Burritos. Ich kümmere mich um die Teigwarengerichte und das Frühstück», sagt Wenger. Häufig verwöhnt er seine Dalia mit einem Zmorge, das sie von Guatemala her kennt: Eierspeisen mit pürierten Bohnen. In ihrer Freizeit schauen Livio und Dalia Filme und Serien, sie gehen ins Spa, spielen «Monopoly» oder unternehmen einen Städtetrip.