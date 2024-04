«Das fühlt sich noch heute an wie ein Olympiasieg»

Gegen Formel-1-Held Verstappen

Zusammen mit Fabios Familie, die an diesem Tag wie Viviane in Engelberg zu Besuch ist, blättern sie in einem Fotobuch mit Erinnerungen an die Anfänge von Fabios Rennfahrerkarriere. Vater Patrick war früher achtfacher Schweizer Meister im Kart, führt heute mit seinem Bruder eine Holzhandlung in Aesch LU. Der 56-Jährige sagt lachend: «Unsere ganze Familie hat Benzin im Blut, wir Eltern haben Fabio immer voll unterstützt, auch sein Bruder Timo gehört zu Fabios grössten Fans.»