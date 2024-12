Das Geheimnis hinter dem riesigen ESC-Rahmen

Obwohl der Rahmen prominent inmitten der Halle platziert ist, haben die Organisatoren keine Angst, dass Zuschauern in der Halle die Sicht genommen wird. «Da die Bühne über mehrere Auftrittsflächen verfügt und die verschiedenen Acts an unterschiedlichen Orten auftreten und sich auch über die Bühnenflächen bewegen werden, fällt die eingeschränkte Sicht durch den Rahmen bei so vielen Sitzplätzen nicht so sehr ins Gewicht», so Åberg.