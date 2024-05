Ein Journalist fragte Nemo an der Pressekonferenz nach dem Halbfinale, ob es stimme, dass Nemo Magnete an den Schuhen habe, um sich besser zu halten. «Ich wurde das schon öfters gefragt», meinte der Schweizer ESC-Act mit einem Lachen. «Das wäre eine grossartige Idee gewesen! Dann hätte ich mich nicht mehr so sehr um die Balance kümmern müssen.» Es funktioniere aber auch ohne diese Hilfe. Wichtig sei der Fokus, auch Angst schwinge jeweils mit. «Aber das ist Teil des Auftritts», so Nemo. «Das ist, was es für mich besonders macht.»