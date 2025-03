Das Geheimnis hinter Stefanie Heinzmanns neuer Wallemähne

Dass Stefanie Heinzmann den neuen Langhaar-Look auch privat übernimmt, glaubt Martin Dürrenmatt nicht. «Stefanie ist der Inbegriff für kurze Haare und Weiblichkeit. Dieser Look passt so gut zu ihr. Es wäre fast schade, sie würde ihn aufgeben.» Um als Frau kurze Haare zu tragen, müsse man sehr selbstbewusst sein, erklärt der Experte weiter. «Viele verbinden Weiblichkeit noch immer mit langen Haaren. Stefanie ist der Beweis dafür, dass Weiblichkeit und wahre Schönheit, nicht in der Farbe oder Länge der Haare liegen, sondern in der Ausstrahlung und dem Charisma eines Menschen.»