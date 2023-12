Scapa war ein Gesamtkunstwerk, eine nationale Ikone. Vor allem aber war er ein Mensch, der bei allen einen tiefen Eindruck hinterliess. Auf sympathische Art war er sogar ein wenig eitel. Das Haar hatte er lässig nach hinten gekämmt, das Seidenfoulard locker um den Hals gebunden. Die innere Welt war geprägt von Tiefgang. Er wusste um den Reichtum der Seele und die Unvollkommenheit des Augenblicks. Das Böse hatte in seinem Leben keinen Platz. Eduard Schaap kam 1931 in Amsterdam zur Welt. Die Familie übersteht fünf Jahre Nazi-Besatzung. «Meine Mutter sorgte dafür, dass wir selbst in schlimmsten Zeiten Zuckerrüben und ein Stück Brot auf dem Teller hatten.» Ted träumt von einer Karriere auf hoher See. Die holländische Marine lehnt ihn wegen einer Augenschwäche ab. 1945 wird der Vater als Diplomat an die Botschaft nach Bern versetzt. «Ich war unglaublich fasziniert von den Schneebergen, denn ich wuchs ja am Meer im Flachland auf», schwärmt Scapa später von der Schweiz.