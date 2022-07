«Das grösste Gut der Musik ist, dass sie Menschen verbindet»

«Hippie-Bus» oder «Zürimaa»: Die Mundartlieder des Schweizer Sängers Dodo sind eindeutig dem Reggae-Genre, das seinen Ursprung in Jamaika hat, zuzuordnen. Schweizer Künstlerinnen und Künstler wie Steff la Cheffe, Stress oder Bligg bedienen sich derweil mit ihren Rapsongs einer afroamerikanischen Kultur. Und auch die Musik des Aargauer Soul-Sängers Seven hat ihre Wurzeln in der afrikanischen US-Diaspora. Bislang alles so normal wie alltäglich.