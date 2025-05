Das hat es mit Dodos ikonischem «Kifferblick» auf sich

Doch auch andere Schwierigkeiten machte sein Blick ihm. «In der ersten Schulwoche mussten meine Eltern in der Schule antraben und die Lehrer meinten: ‹Ihr Sohn nimmt Drogen.›», erzählt Dodo. Später liess er sich Dreadlocks machen, auch, um sich dahinter zu verstecken, sagt er. «Mich haben alle immer gefragt, ob ich Gras hätte. Dabei habe ich gar nicht so gekifft. Also dachte ich, ich müsse die Rolle irgendwie spielen», sagt Dodo. Er habe «noch nicht die Kraft gehabt», er selbst zu sein, also wurde er zu einer Figur.