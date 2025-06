«Das hat nicht einmal Carmen Geiss verdient»

Gestohlen wurde den deutschen Reality-TV-Stars in der Nacht in ihrer Villa im südfranzösischen Ramatuelle bei St. Tropez mehr als Schmuck und Bargeld – ebenfalls weg ist das Gefühl von Sicherheit und der körperlichen Unversehrtheit. Die Geissens mussten am eigenen Leib erfahren, wie sich Todesangst anfühlt. Wie es ist, wenn in der Nacht plötzlich fremde, maskierte Männer vor einem stehen, bedrohen, schreien und Befehle erteilen, weiss die Schweizer Luxus-Lady Irina Beller (53). Vor zehn Jahren ist ihr und ihrem Ehemann, dem Zürcher Baulöwen Walter Beller (1949-2020) dasselbe passiert. Auch sie wurden überfallen, als sie zu Hause in Pfäffikon SZ waren.