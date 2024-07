Dem Verkaufschef ist es auch zu verdanken, dass der Schweizer Nati-Trainer zu seiner Brille kam. Denn Yakin wird nicht gesponsert, sondern hat das Modell gekauft. Moreno und Yakin haben einen gemeinsamen Freund. Bei einem Treffen mit Yakin trug dieser eine Götti-Brille, und der Trainer probierte sie an. Er war begeistert und wollte ebenfalls so eine. Der Freund rief Moreno an und kam mit Yakin vorbei. «Eigentlich verkaufen wir hier in Wädenswil keine Brillen, aber für ihn machten wir eine Ausnahme», sagt Felix Moreno.