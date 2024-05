Remo Forrer und Monika hatten eine enge und herzliche Verbindung, die seit seinem Sieg bei «The Voice of Switzerland» im Jahr 2020 bestand. «Sie schrieb mir damals einen langen Brief, der mir sofort ans Herz ging», sagt der Musiker. Wegen ihrer Behinderung konnte Monika kaum aus dem Haus, und weil sie weder Mann noch Kinder hatte, war ihre einzige Freude im Leben die Musik. Besonders die von Remo Forrer und insbesondere seine Stimme hatten es ihr angetan, schrieb sie ihm und hinterliess ihre Telefonnummer. Remo Forrer rief sie an, die beiden sprachen über zwei Stunden lang und entwickelten fortan eine Telefonfreundschaft, die drei Jahre lang dauern sollte.