«Das ist unser Direktorenzimmer»

Sein Einsatz daheim ist auch in der Küche voller Leidenschaft. «Marc hat so seine fünf Signature Dishes, die er perfekt beherrscht», attestiert ihm Brigitta. «Zum Beispiel seine Tajines, die marokkanischen Couscous-Eintöpfe, sind spitze.» Das hat seinen Grund. Bürkis Eltern lebten von 1957 bis 1971 in Tunesien, wo sein Vater nach der Unabhängigkeit des Landes für die neue Regierung die Agro-Industrie entwickelte. «Dann kehrten wir für drei Jahre nach Bern zurück. Aber in meiner Erinnerung waren es nicht besonders gute Jahre.» 1974 zog es seine Eltern erneut nach Nordafrika, diesmal nach Marokko, wo Marc in Casablanca die Matura machte. Nachher ging er an die EPFL studieren. «Kürzlich haben wir mit Marc als Piloten eine Reise rund um Afrika gemacht», erzählt seine Partnerin Brigitta. «Dabei haben wir sein altes Elternhaus in Marokko gesehen. Auch das in Tunesien existiert übrigens noch.»