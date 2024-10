Was begeistert die Leute am meisten?

Das müsste man am besten das Publikum selbst fragen, aber was ich so höre: Viele Menschen begleite ich musikalisch schon ein Leben lang. Als Kinder haben sie das «Hippigschpängschtli» in der Schule gesungen, «E Vogel ohni Flügel» durfte bei der Hochzeit nicht fehlen, und auch nicht «I wünsche dir» beim Geburtstagsfest. Die Kinderlieder von Nina begleiten nun wiederum die jüngste Generation. Wir haben aber auch immer wieder neue Lieder im Programm.