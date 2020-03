Das letzte Rudertagebuch von Gabi Schenkel

«Es fällt mir immer noch schwer zu realisieren, was ich geschafft habe. Obwohl ich selbst eine Woche nach meiner Ankunft in Antigua nirgends hingehen kann, ohne dass mich die Leute erkennen. Überall heissts: Hey Gabi, how are you? Das freut mich natürlich. Ich wurde bereits in drei Schulen hier auf der Insel eingeladen, um den Kindern von meinem Abenteuer zu erzählen. Meine wichtigste Botschaft ist: Lasst euch von niemandem sagen, ihr könnt etwas nicht. Das kommt bei den Kids super an. Ich bin mir meiner Verantwortung durchaus bewusst und gebe meine Erfahrung gerne weiter.