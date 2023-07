Das liebt Musiker Kunz am Sommer

Meine liebste Glace-Sorte

Erdbeer-Cornet ❤️ Ich bin der Rahmglace-Typ.



Das kommt bei mir auf den Grill

Halloumi-Käse, Peperoni und Brot.



Hier findest du mich

Wenn ich frei habe am liebsten an Gewässern oder dann flüchte ich in die Berge.