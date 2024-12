Das musst du über den ESC 2025 in Basel wissen

Fans müssen sich für Tickets vorab registrieren

Die Tickets werden über Ticketcorner verkauft. Fans müssen sich zwischen dem 16. Dezember 2024 und 10. Januar 2025 vorab registrieren. Der Verkauf startet am 29. Januar. Die Preise liegen zwischen 40 und 350 Franken. Insgesamt gibt es neun Shows, darunter die Halbfinals am 13. und 15. Mai sowie das Finale am 17. Mai.