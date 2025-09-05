Das neue Leben von Manuela Frey

Mit Leidenschaft baut Frey ihr nächstes Kapitel auf. «Mein Ziel ist es, in fünf Jahren die grösste und beste Talentagentur der Schweiz zu haben. Unser Netzwerk ist riesig, das ist Gold wert.» Dabei macht sie klar: «Wir segmentieren nicht, und längst nicht alle, die wir vernetzen, sind bei uns unter Vertrag. Wir bringen Talente aus Kunst, Küche und Mode, Fussballerinnen und Influencer mit Brands zusammen – und umgekehrt. Das macht uns einmalig.»