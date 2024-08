Eine bunte Schar Kunstbegeisterter hilft ihm bei der Ernte auf dem Messeplatz in Basel. Es ist der krönende Abschluss der Kunstinszenierung «Honouring Wheatfield – A Confrontation (2024)» der New Yorker Künstlerin Agnes Denes (93) – eine Hommage an die wegweisende Land-Art, die sie 1982 auf 8000 Quadratmetern auf einer Deponie in Manhattan geschaffen hatte.