Das Phänomen «Odi»

Der Renntag in Adelboden bricht an, die Dämmerung hat gerade eingesetzt. Es ist neblig und kalt, als Marco Odermatt mit seinen Teamkollegen Thomas Tumler und Gino Caviezel mit dem Lift den Berg hinauffährt. Noch sind keine Fans am Chuenisbärgli. Nur die Pistenarbeiter mit ihren Schaufeln sind im Einsatz. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. «Odi», wie er von allen genannt wird, strahlt eine kindliche Vorfreude auf das Abenteuer aus, das dieser Tag für ihn bereithält. Sein Gesichtsausdruck ist der eines Kindes, das zum ersten Mal in seinem Leben eine Schneeflocke sieht. Bei seinen Heimrennen in Adelboden darf ich ihn zwei Tage lang begleiten – immer mit dem nötigen Abstand und Respekt vor seiner Privatsphäre. Der Riesenslalom am Chuenisbärgli ist der grösste Klassiker in dieser Disziplin. Die Piste ist technisch enorm anspruchsvoll, das Gelände teilweise abschüssig, und der Zielhang sucht in Sachen Schwierigkeit und Steilheit seinesgleichen.