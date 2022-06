Das sagt Beatrice Egli zur Auflösung ihres Fanclubs

Das Fass zum Überlaufen brachte gemäss Diana Ganz-Nägeli, der Vorsitzenden des Fanclubs, die Absage des Auftritts am Open-Air Wildhaus. Die Zusage sei bereits seit mehreren Jahren gestanden, wegen der Corona-Pandemie musste das Konzert mehrmals verschoben werden. Nun kann das Open-Air endlich durchgeführt werden. Beatrice Egli wird dann aber nicht auf der Bühne stehen. Sie tritt an diesem Datum mit Florian Silbereisen bei «Die grosse Schlagerstrandparty» in Deutschland auf.