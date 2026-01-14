Doch viele sahen in Christa Rigozzis Gesicht mehr als nur Freude über die Teilnahme am karitativen Event. Waren es Tränen? Auf Anfrage der Schweizer Illustrierten erklärt die Miss Schweiz von 2006: «Ich hatte eigentlich keine Tränen, es war mega kalt, regnete und war eisig.» Zudem sei es ihr erster Riesenslalom gewesen. Und doch: «Natürlich war ich enttäuscht wegen des verpassten Tors. Auch, weil bei den Proben alles super lief.»